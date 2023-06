Pulliturule jõudnud S&P 500 indeksit veab kitsas seltskond aktsiaid

S&P 500 indeks on tõusnud alates oktoobri põhjast täpselt 20%, sh sel aastal on indeks 12,3% plussis. Selle juures on aga üks aga: kui vaadata näiteks alternatiivversiooni indeksist, on seis oluliselt nigelam. Nii-öelda võrdsete kaaludega S&P 500 indeks on sel aastal vaid 2,7% plussis. Rohelises on napilt enam kui pooled aktsiad.