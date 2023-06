Hiina elanikud on mures riigi majanduse pärast

Hiina templite külastamine on rekordiliselt kõrge

Sel nädalal avaldatud andmed näitasid, et Hiina eksport vähenes mais võrreldes aastataguse ajaga 7,5%, mis on oodatust palju rohkem. Tehaste tegevus vähenes eelmisel kuul taas ja noorte tööpuudus on rekordiliselt kõrge.

Hiina erinevad templid meelitavad ligi erinevat tüüpi usklikke. Pekingis asuv Yonghe tempel, mida tuntakse ka Laama templi nime all ja mis on tiibeti budismi usku, on populaarne paik nende jaoks, kes otsivad karjääri või rahalist edu.