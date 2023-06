„Toetust pankadelt ei ole.“ Saaremaal tegutsev kastmeäri pürib raskuste kiuste tagasi turule

Mai lõpus kirjutas Delfi Ärileht Saaremaal tegutsevast tšilli- ja tomatikastmete nig suppide valmistamisega tegelevast Rand&Rossist, kelle tooted on juba tükimat aega on erinevate kettide letilt olnud puudu.

Rand ja Rossi juhatuse liikme, itaallasest Sandro Batista sõnul on toodete puudumise taga tomatite puudumine. Mullu oli Batista sõnul Itaalias jätkuvalt tunda koroona mõjusid, riigis oli väga halb saagikus ning firma varundaja ei saanud firmale võimaldada tomateid. Sel aastal algab uus hooaeg juuli lõpus ning siis saadakse kätte esimesed tomatid. „Me kasutame orgaanilisi tomateid. Neid on väga raske saada, hetkel on hind turul liiga kõrge ja me ei suuda neid osta,“ rääkis Batista.