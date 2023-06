„Me oleme ühiskonna lahutamatu osa.“ Itaalia seksitöötajad nõuavad riigilt töötamiseks paremaid tingimusi

Maria Pia Covre, keda tuntakse paremini kui Piat, on neli aastakümmet töötanud seksitöötajana Itaalias ja peaaegu sama palju aastaid seisnud enda ja oma kolleegide paremate õiguste eest riigis, kus tema sõnul on selle elukutse häbimärgistamine ikka veel väga tugev.

Sel kuul oli Covre üks paljudest seksitöötajatest, kes kogunes Bologna linnas, et arutada, kuidas Itaalia prostitutsiooni puudutavad õigusaktid mõjutavad nende igapäevaelu. See oli esimene selline üritus Itaalias peaaegu 20 aasta jooksul, mis toimus sümboolselt rahvusvahelisel seksitöötajate päeval, mis tähistab seda, et 1975. aastal hõivasid sada seksitöötajat Lyonis kiriku ja nõudsid paremaid töötingimusi.