Ringmajandusettevõtete Liit ELi varajasest hoiatusest: valdkond vajab kiireid otsuseid ja ümberkorraldusi

Eesti ei olnud küll pakendijäätmete osas hoiatatavate riikide nimekirjas, kuid ka pakendijäätmete sihttasemete saavutamisega võib Eestil probleeme tekkida. „Mida rohkem pakendijäätmeid olmejäätmetest välja võetakse, seda paremad tulevad ka olmejäätmete sihtarvude tulemused. Me peame arendama liigiti kogumist veel paremaks: oluline on, et inimesed mõistaksid, et materjalid, mida ei koguta liigiti, ei saa ka kuidagi ringlusesse minna. Lisaks tuleks investeerida sorteerimisvõimekusse,“ täpsustas Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu juhatuse aseesimees ning Eesti Pakendiringluse juhatuse liige Alder Harkmann.

„2025. aasta sihtarvude saavutamiseks on oluline, et me keskenduks muudatustele, kuidas muuta pakendite kogumine inimestele mugavamaks, tuua kodule lähemale. Meil on kõigil vaja, et inimesed sordiks oma jäätmeid, sest oleme andnud lubaduse oma jäätmed paremini ringlusse suunata. Näiteks klaaspakend – imeline materjal, 100% ringlusse võetav – toome need konteinerid kodude juurde, st ühistutesse. Õnneks on ses osas juba esimesi samme astutud, ühistud teevad seda vabatahtlikult ning ka tulemused on väga head. Ma arvan, et kaugel ei ole aeg, kus me ei sordi pakendit mitte kolmeks: segapakend, klaas ja paber/papp-pakend, vaid vähemalt viieks-kuueks,“ selgitas Harkmann.