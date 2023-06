Kiirelt kasvanud majatootja liigub pankrotti. „Kliendid ütlesid, et kohapealt on odavam osta kui siit tellida“

Tartumaal tegutsenud MVMaja OÜ läks aprillis likvideerimisele, hiljuti teatati 14 töötaja koondamisest ning mai viimasel päeval pandi firmale käsutuskeeld. Hetkel on MVMajal ka 21 000 euro suurune maksuvõlg. Ettevõtte osanik Marko Lõuk kinnitas, et likvideerimise asemel kisub pigem pankroti poole.

Ta rääkis, kuidas firmal oli Islandil kahe ridaelamu lepingule alla kirjutatud, kuid turu olukorra muutuse tõttu kliendid siiski loobusid. „Juhtus lihtsalt see, et meil siin paar klienti läksid pankrotti, pluss siis tühistati ootamatult tellimused, mis said juba allkirjastatud. Juhtus suhteliselt lühikese aja jooksul“ ütles Lõuk.