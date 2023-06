Neljapäeval tegid keskkriminaalpolitsei ja keskkonnaameti ametnikud menetlustoiminguid, et selgitada välja, kas Olerex on esitanud maksu- ja tolliametile teadlikult valeandmeid. Kahtlustust pole praeguseks kellelegi esitatud. Terminal Oili juhatuse liige sõnas, et teema on olnud juba aastaid üleval ning loodab, et turg saab nüüd ausaks.