Oota, kuhu sa selle raha panid? 500 eurot, mida Kristi Saare tõenäoliselt kunagi tagasi ei saa

Iganädalase rubriigi esimeseks vastajaks on siinse investeerimiskogukonna vast tuntuim inimene, Kristi Saare. Investor, autor, õpetaja, ettevõtja, mentor - nii kirjeldab ta end Instagrami kanalil kristiinvesteerib, kus tal on ligi 32 500 jälgijat. Kas on Eestis keegi, kes Kristi Saare nime ei tea? Seda unustasime talt uurida.