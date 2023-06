EuroPargi juht räägib, mis toimub parkimise maailmas, millised on juba olemasolevad lahendused ning milline on tema parkimisalane filosoofia. Juba toimib üks soodne ja inimlik lahendus, mis trahve oluliselt vähendab. Kes on aga need inimesed, kelle pärast keskuste parklates kontrolli tegema peab?