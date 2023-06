Telia müüb Online.ee keskkonna ning teenus muutub tasuliseks

Müügitehingu jõustumisel vahetub teenusepakkuja ja Telia lõpetab eraklientidele suunatud e-posti teenuse osutamise Online.eekeskkonnas. Online.ee e-posti teenust eraklientidele asub edaspidi haldama ja pakkuma uus teenusepakkuja Fjordmail Technologies AS.

Teenus muutub tasuliseks

Muudatus puudutab kõiki @online.ee, @hot.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee ja @vnet.ee lõpuga e-posti teenuse kontosid.

Teenus muutub alates augustist ka tasuliseks ning meiliteenuse tellimuse maksumus on 4,99 eurot kuus, seisab ostjafirma kodulehel. Meiliteenus oli varem klientidele tasuta ning seda võimaldas Telia pakkuda põhjusel, et see põhines teistel telekomifirma tuludel. Fjordmail Technologies on eraldiseisev firma ning vajab tulu, et e-postkasti teenust pakkuda. Samuti ei usu firma, et reklaam aitaks kaasa kasutajakogemusele. „Seetõttu oleme valinud tellimuspõhise ärimudeli. See tähendab, et te peate teenuse eest maksma kuutasu,“ seisab kodulehel.

Lisaks on sellise mudeliga ettevõttel stabiilsem sissetulek, et tasuda tehniliste ressursside, veebimajutuse, klienditoe ja muude kulude eest. „Usume, et see on kõige elujõulisem ärimudel tulevikus, mis võimaldab meil teha vajalikke investeeringuid, et säilitada nõutav funktsionaalsus, kliendikogemus ja IT-turvalisus.“

„Me mõistame, et mitte kõik ei ole selle muudatuse üle õnnelikud ja me vabandame võimalike ebamugavuste pärast, mida see võib põhjustada. Kuid selleks, et pakkuda tulevikus kvaliteetseid teenuseid, on meil vaja rahaliselt jätkusuutlikku ärimudelit,“ põhjendab ettevõte oma teates otsust.

Müük võimaldab teenuse arengut

Telia Eesti juhatuse esimehe Holger Haljandi sõnul on Online.ee müügitehing tingitud ettevõtte soovist võimaldada sellel teenusel kiiremini areneda ettevõttes, kus see on peamine tegevusvaldkond.