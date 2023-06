Lux Express vahetab aasta jooksul välja suure osa oma bussipargist

Hispaanias viibiv Lux Expressi Eesti ärijuht Ingmar Roos ütles, et valik uute Scania Irizar i6S Efficient busside kasuks langetati põhjusel, et need bussid on Euroopa kaugliinibusside tänane tipptase. „Tänu moodsale tehnoloogiale on nad muudetud operaatoritele maksimaalset tõhusaks ja reisijatele pika maa läbimiseks mugavaks ning keskkonna säästlikkuse võtmes on nad absoluutsed turuliidrid,“ lausus Roos. „Uued bussid on 950 kilo ehk ligi ühe tonni jagu kergemad ja nende õhutakistuse protsent on 30% madalam. Tänu sellele on nende heitegaaside maht ja kütusekulu 13% väiksem, kui Lux Expressi tänase pargi kõige uuematel bussidel.“