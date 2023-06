Hiljuti olulise muutuse teinud iduettevõtja: on olnud ka hetki, kus on läinud ärevaks, aga me oleme nagu prussakad

„Me tegelikult tegime Promoty kaasasutaja Leoga ühte teist start-upi – mis oli küberkaitse vallas –, aga seal meil ei õnnestunud see. Tahtsime hästi lahedat toodet teha, mõtlesime, et turg on valmis selle jaoks, aga siis tuli välja, et need hüpoteesid ei pidanud vett ja oli hoopis vastupidi. See oli jah, küberkaitse valdkonnast naljakas suunamuutus suunamudijate maailma,“ meenutab Delfi start-up podcasti Kiirendi 5. episoodis suunamudijate haldusplatvormi Promoty kaasasutaja ja tegevjuht Aleks Koha (29) enam kui viis aastat tegutsenud ettevõtte sünnilugu.

„Mulle üldiselt meeldib selline crowd hacking – kuidas mingeid kavalaid turundusnõkse leida, kuidas tooteid kasvatada ja turule viia – ning siis influencer-turundus parasjagu oli uus, tõusev trend ja siis vaatasime Leoga, et okei, siin on probleeme, mida saab lahendada, see on päris ebaefektiivselt lahendatud asi praegu, et äkki proovime. Siis ma küsisingi Leolt, kas ta teab midagi sellest. Ta ütles ei. Ma ütlesin, et ma ka ei tea, aga okei, hakkame tegema ja niimoodi see sündis. Võtsime valge tahvli välja ja hakkasime joonistama,“ lisab ta.

Iduettevõtjal on pikalt elus olnud ka periood – suisa kaheksa aastat –, kus ta ei saanud endale palka maksta. „Siis olid erinevad kõrvalprojektid, sidehassle’id – arendasin veebilehti vahepeal päris palju –, sealt sai ja siis õpetaja otsast sai ka nii palju, et sai üüri ära katta. Leidsin sellised kavalad viisid, kuidas elatist teenida,“ räägib ta, mille arvelt siis elas. Samas kinnitab Koha, et Promoty tegevjuhina ta juba suudab endale palka maksta.

Algusaastail ei teeninud vähe raha mitte ainult ettevõte ise, vaid ka seal end üles andnud suunamudijad. „Kui me 2017. aastal alustasime, oli üks influencer, kel oli 10 000-12 000 jälgijat, väga hea kaasatuse tase ja küsis postituse eest 5 euri. Täna küsib sama influencer üle 300 euro,“ märgib Promoty kaasasutaja ja tegevjuht.