10 ettekäänet, miks tulla õppima TalTechi IT-magistrisse

Mõtlesime sulle 10 ettekäänet või küsimust, miks võiksid need mõtted ellu viia Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonna magistriõppes või mikrokraadikavadel. Kui vastad jaatavalt vähemalt ühele küsimusele või oled nõus mõne väitega, siis loe lähemalt meie magistrikavade kohta.

1. Kas sul on kirg tehnoloogia ja huvi selle vastu, kuidas asjad töötavad ning kuidas saaks digiriiki paremini arendada? Kui tehnoloogia sind külmaks ei jäta ja soovid kätt pulsil hoida arendamaks meie digiriiki nii era- kui ka avalikus sektoris, siis tutvu kindlasti meie magistriõppekavadega, kuna TalTechis saad õppida kõiki IT-valdkondi tipptasemel.

2. Kas sulle meeldib kasutada automatiseeritud lahendusi ja oma aega kokku hoida otsustusprotsesside pealt? Meie loovas digiriigis leiad palju teemasid ja protsesse, mida on võimalik automatiseerida ja selle võrra saab inimestele vaba aega juurde tekitada. See tähendab, et saab tegeleda asjadega, mis päriselt väärtust loovad elimineerides klikid, mida saab teha meie eest arvuti ja tehisintellekt. Tule ja õpi aru saama, kuidas digilahendusi paremini juhtida ja juurutada.

3. Kas tahad olla kursis meie muutuvate tehnoloogiatrendidega olles omandanud varasema hariduse mõnel teisel alal? Kui sa lõpetasid 10 aastat tagasi ja näiteks mõnel muul erialal kui IT, siis võib olla nõuab sinu tänane töö teatud IT teadmisi. IT-teaduskond pakub paindlikke aastaseid kui ka kaheaastaseid täiend- ja ümberõppekavu. Tule ja vii end kurssi IT ja tehnoloogia valdkonnaga ja kasuta teadmisi oma igapäevatöös. Meie õppekavad on üles ehitatud rahuldamaks tänapäevaste organisatsioonide vajadusi ning õppetöö on üha enam korraldatud tööl käiva õppija vajadustest lähtuvalt ja toimub sessioonipõhiselt.