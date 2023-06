Doktorantuur IKTs – mitte ainult akadeemilise maailma austajatele

IT-teaduskonna doktoriõppe programmijuhi Pawel Sobocinski sõnul on Eesti tuntud digiühiskonna ja selle tehnoloogiate juurutaja. „Alates e-Eestist kuni maailma juhtivate idufirmadeni oleme riik, kus uut tehnoloogiat ja innovatsiooni julgelt rakendatakse,“ rääkis Sobocinski. Ta lisas, et sellel põneval maastikul edu saavutamiseks peavad homsed juhid mõistma IT-d, alates selle teoreetilistest alustest, tänapäevaste riistvaralahenduste, tipptasemel tarkvaraarendustehnikate, küberturvalisuse ja kõige põnevamate süvatehnoloogiliste rakendusteni, sealhulgas tervisetehnoloogiad ja tehisintellekt.

Programmijuhi väitel on TalTechi IT-teaduskond selle aktiivse ökosüsteemi keskmes ja meie eesmärk on koolitada homseid juhte. Oluline on ka see, et doktoriõppes oled osa maailmatasemel uurimisrühmadest ja naudid rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist keskkonda.

Mis on uuringute fookuses?

Meie teadustöö on keskendunud kolmele põhisambale: turvalisus ja usaldus; ühiskonna digitaalne transformatsioon ja nutikad keskkonnad. Kõik meie uurimisrühmad on rahvusvahelised, tegelevad valdkondadevaheliste teemadega ning neil on laialdased koostöövõrgustikud.

Pawel Soboconski mainis, et tihti ei teata, et doktoriõpe on TalTechis tasuta ning nominaalõppeperioodi (4 aastat) jooksul saab doktorant-nooremteadur töölepingu kohaselt Eesti keskmist palka. „Samuti on oluline teadmine, et teeme koostööd ka riiklike ja rahvusvaheliste avaliku sektori institutsioonide ning deep-tech ettevõtetega. Selle raames on võimalik õppes osaleda tööstusdoktorantuuri vormis, kus üliõpilased viivad läbi tööstuslikult olulisi uurimisprojekte, mis pakuvad võimalust näha, kuidas nende panus teadusuuringutesse jõuab koheselt ellu,“ tõi Sobocinski välja.

Kandideeri IKT doktoriõppesse, kui…