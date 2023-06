Suvi toob kaasa maanteeäärse toidumüügi ja kohvikutepäevad. Mida tuleks ostjana jälgida?

Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid ja valmistajaid. Sellise toidu müüjate ning valmistajate puhul on tegemist ajutise või ka näiteks teisaldatava teavitatud toidukäitlejatega jaekaubanduse või toitlustamise käitlemisvaldkonnas. „Ajutine on teatud ajavahemikul, kuid mitte rohkem kui 3 kuu vältel, ühel müügialal tegutsev ettevõte,äiteks avalik üritus, laat, turg, mess, festival jm.“ Teisaldatavaks toidukäitlejaks on mistahes kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav käitlemiskoht või seade (näiteks müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm), millega saab tegutseda erinevates kohtades.