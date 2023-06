Coop Panga tänavune kasum on kerkinud enam kui kaks korda

See on tähtajalise hoiuse intresse kergitanud viimase kümnendi rekordtasemetele, millest võidavad Truu sõnul eelkõige kodumaised ärid ja majapidamised, kes on järjest motiveeritumad oma arvelduskonto jääke paigutama tähtajalisele hoiusele. „Selle tulemusel on tähtajaliste hoiuste osakaal kogu pangandussektoris jõudsalt kasvamas ja nii ka Coop Pangas. Tänu atraktiivsetele nõudmiseni ja tähtajalise hoiuse intressipakkumistele, kasvasid Coop Panga hoiused maikuus kokku ligi 61 miljonit eurot,“ märkis Truu.