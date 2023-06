Eesti Pank: eksportijad on pessimistlikud, raskused jätkuvad

Esimeses kvartalis kasvas eksport pea kõikides teenusegruppides. Jätkuvalt kõige suurem on muude äriteenuste ning telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste eksport. Võib ka öelda, et täielikult on taastunud reisiteenused. Veoteenuste eksport, mis oli aasta lõpus väikeses languses, kasvas esimeses kvartalis aastavõrdluses.