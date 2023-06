VIDEO | Riigieelarve erikomisjon arutas Euroopa Liidu toetuste kasutamist

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul on eurorahasid kasutatud liiga vähe. „Maikuu alguse seisuga on Eesti kasutanud aastateks 2021–2027 mõeldud Euroopa Liidu tõukefondide 3,37 miljardist eurost 24,9 miljonit eurot ehk 0,7% ja taasterahastu 153 miljonist eurost, mille kasutamise tähtaeg on neli aastat lühem, ainult 19 miljonit eurot ehk 2% kogu summast,“ selgitas ta.

Kavandatud eurorahade kasutamine aastate lõikes on oluline

Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul käsitleti istungil eurorahade kasutamist aastatel 2014–2020 ja sellega seotud projektide elluviimist. Reinsalu ütles, et tegemist on majanduse ja riigi ressursside kasutamise koha pealt üliolulise teemaga. „Komisjoni istungil soovisime saada teavet valitsuse tegevuskavast, et perioodi lõpuks oleks tagatud kõikide eurorahade läbimõeldud kasutamine,“ märkis Reinsalu 2021–2027 mõeldud Euroopa Liidu tõukefondide osas.

Esimehe sõnul tuleb panna valitsusele südamele, et nad võtaksid tõsiselt arvesse Riigikontrolli seniseid soovitusi ja maandaksid riske, mis puudutavad ministeeriumide tegevuse ümberkorraldamist, et see eurovahendite kasutamist ei pärsiks. „Kavandatud eurorahade kasutamine aastate lõikes on väga oluline – suurusjärk miljard sellel aastal – ja aasta lõpus on komisjonil põhjust teemat uuesti arutada, et näha, kuidas valitsus on suutnud oma sihiseadet realiseerida,“ täiendas Reinsalu.