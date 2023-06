Uuendatud Eesti 3D-kaksikus näeb naabruskonda kerkivaid hooneid

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) arendab e-ehituse platvormi, mis toob kokku ehitatud keskkonnaga seotud andmed ja teenused. Selle oluline osa on 3D-kaksik , mille viimased uuendused võimaldavad senisest oluliselt detailsemalt tutvuda nii olemasolevate kui ka planeeritud ehitistega.

„Elukeskkonna planeerimisel on ruumiandmed aluseks paremate otsuste tegemisele ning nende visualiseerimist ei tohi alahinnata. 3D-kaksik on selleks oluline abiline, mis toob ühte vaatesse kokku erinevat tüüpi ruumiandmed, annab neile konteksti ja teeb need seeläbi meie kõigi jaoks paremini arusaadavaks,“ ütles MKM-i ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo.