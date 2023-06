Argo Luude: kui riik saaks nii rikkaks ja inimesed õnnelikuks, tõstame siis alampalga kohe 10 000 peale

Luude tõdeb, et on skeptiline alampalga määra piiri kergitamise osas. „Kui riigi saaks niimoodi rikkaks teha ja inimesi õnnelikuks teha, miks me siis ütleme, et miinimum on pool keskmisest palgast või mida iganes – tegelikult võiks ju valitsus võtta vastu otsuse, et miinimumpalk on näiteks 10 000 või 20 000 või 100 000 eurot kuus. Siis oleks Eesti riik mõne kuuga väga rikas, inimesed oleksid väga õnnelikud, reisiksid ringi ja naudiksid elu. Kes vähegi majandusest aru saab, mõistab, et see süsteem sellisel kujul ei tööta,“ rääkis Luude.