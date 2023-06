Kliimaminister Kristen Michal teatas hiljuti, et elektrituruseaduse muudatusega, millega hakati elektrivõrgu ressursi broneerijatelt selle mittekasutamise eest tasu nõudma, on fantoomliitujatelt kätte saadud ligi 1000 MW liitumisvõimsust. Eveconi on meedias nimetatud üheks suurimaks fantoomliitujaks. Kui palju pidite broneeritud liitumisvõimsusi ära andma?

Meil on praegu, olenemata seadusest, alles 97% oma eelmise aasta lepingute mahust. Seega liigume edasi kõigi projektidega, mis on meil tasuvaks kinnitatud.