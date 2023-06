Legendaarne investor George Soros andis impeeriumi juhtimise üle pojale

Oma esimeses intervjuus ütles ta Wall Street Journalile, et enda isast on ta poliitilisem. “Nii väga, kui ma ka tahaksin raha poliitikast välja viia, siis seni, kuni teine pool seda teeb, peame ka meie seda tegema,“ ütles ta ajalehele. Alexi sõnul on ta mures Donald Trumpi Valgesse Majja naasmise pärast, mille tõttu võib ka oodata sihtasutuse rahalist rolli 2024. aasta USA presidendivalimistel.