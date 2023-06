Mida arvata viimase aja uudistest Eesti tööstuse kohta? Pealkirjade järgi võiks arvata, et lõpp on käes – aprillis pretsedenditu käibe langus, mõnigi sümbolväärtusega ettevõte on sisuliselt töö lõpetanud, analüütikud räägivad mustadest pilvedest.

Aga vaadates olukorrale lisaks statistika mäetipule ka turureaalsuse kaevikust, tundub mulle, et toimumas on hoopis see, mida oleme kaua oodanud – järsem läbimurre targema töö ja suurema loodud väärtuse juurde. Valus on küll, aga see on kasvuvalu. Käes tundub olevat Eesti tööstuse murdeiga.