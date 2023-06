Milka ja Toblerone šokolaadi tootev suurettevõte tegutseb Venemaal edasi

Töötajad on vastu

Põhjamaade ettevõtted ütlesid, et nende otsus peatada Mondelezi toodete müük tuli sellest, et Ukraina riikliku korruptsiooni tõkestamise amet kandis suurkorporatsiooni musta nimekirja. Mondelez ütles oma avalduses, et nad püüavad kohtuda Norra ja Rootsi valitsuseliikmetega, et selgitada ja põhjendada oma seisukohta. Suurkorporatsioon lisas, et nad ei müü Norras Venemaal valmistatud tooteid.