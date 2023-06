Taani politsei vabastas vahi alt elektribörsi manipuleerimises süüdistatavad

Kaheksa süüdistatavat vabastati, kuna Taani politsei on uurimisega jõudnud nii kaugele, et pole enam põhjust neid enam vahi all hoida. „Oleme viimastel nädalatel läbi viinud terve rea uurimistoiminguid ning praegu hindame, et süüdistatavate jätkuv kinnipidamine ei ole juhtumi uurimisel enam oluline, mistõttu vabastasime nad vahi alt,“ sõnas politsei esindaja Taani rahvusringhäälingule. Ta kinnitas, et juhtumit uuritakse siiski edasi.

Kaheksa inimest oli vahi all alates 20. aprillist. Neid süüdistatakse energiaturu manipuleerimises, misläbi nad teenisid miljoneid Taani kroone.

Kaitsja oli üllatunud

Ühe süüdistatava kaitsja Henrik Hougaard on rahul, et tema klient on nüüdseks vabastatud. „Politsei otsustas vabastada minu kliendi ja teised vahistatud. Politsei tegi seda, sest nad ei usu enam, et on piisavalt põhjust neid kauem luku taga hoida,“ sõnas ta meediale.

Ta on varem öelnud, et tema kliendi vahistamine oli möödalask. Samas tuli vahi alt vabastamine talle üllatusena. „See on üllatav, sest on väidetud, et majanduskohtuasjad kulgevad samamoodi kui narkoasjad, kus vahi all ollakse üks või kaks aastat. Antud juhul vabastati nad aga kõigest kaheksa nädala pärast,“ tõi ta välja.

Hougaardi sõnul on tema klient ja tema pere õnnelikud, et süüdistatav saab nüüd koju naasta. „Nad loodavad, et saavad võimalikult ruttu normaalse elu juurde naasta,“ ütles ta.

Süüdistatavad saavad nüüd teoorias naasta oma tööle elektribörsil. „Seda peab hindama aga juhtkond. Ka ettevõttele on süüdistus esitatud,“ lisas Hougaard, rõhutades, et ilmselt läheb veel kaua aega, enne kui kohtuasi kuhugi jõuab.