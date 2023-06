Sunly saab Euroopast 30 miljonit eurot

EBRD Euroopa energiavaldkonna juht Grzegorz Zielinski sõnas: „Meil on hea meel olla Sunly partner ja toetada nende kasvuteekonda. Kiiresti kasvavad taastuvenergia arendajad, nagu Sunly, on Eesti ja lähipiirkonna kliimaeesmärkide saavutamisel kesksel kohal, ning me jagame hea meelega oma teadmisi, kasvatamaks Sunly võimekust ja panustamist piirkonna rohelisele energiale üleminekul.“

Sunly tegevjuht Priit Lepasepp kommenteeris: „Oleme rõõmsad, et meid toetab selline silmapaistev ja mõjukas puhta energia investor nagu EBRD. Nende pühendumine jätkusuutliku majanduskasvu edendamisele on kooskõlas Sunly missiooniga ning oleme uhked, et pank on meie investoriks energiaturvalisuse tagamisel Baltikumis ja Poolas.“