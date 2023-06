Krüptovaluuta vallutab turgu: kuidas saaks Eesti kümne aasta pärast selles segmendis liider olla?

Mis on ühist krüptovaluutal ja internetil?

Interneti kui tehnoloogia aktiivset arengut saame jälgida alates 1990. aastast. Esimese kümne aastaga ületas interneti kasutajate arv 100 miljonit. Kui võrrelda seda krüptovaluuta kasutajate arvu kasvuga, siis näeme, et need peaaegu kattuvad: alates 2014. aastast on digitaalset vara omavate inimeste arv pidevalt kasvanud ning me ootame selle kasvu jätkumist. Portaali Crypto.com andmetel suurenes ainuüksi 2022. aastal krüptovaluuta omanike arv kogu maailmas 39%. Praegu arvatakse neid olevat ligi 425 miljonit. Seda on üsna palju isegi maailmamajanduse mastaabis.

Meil on kümme aastat aega, et liidriks tõusta

Juba praegu saab öelda, et krüptovaluuta ja plokiahelatehnoloogia on kümne aasta pärast majanduse arengu võtmetegurid. On tekkinud hulk ettevõtteid, mille puhul kasutatakse nimetust early adopters – need on suured krüptovaluutamakseid võimaldavad börsid ja taristu pakkujad. Digitaalse varaga kaubeldakse reguleeritud börsidel. Seejuures näeme pärast USA pangandussektori kokkuvarisemist üha sagedamini, et kaob korrelatsioon aktsiaturgudel kaubeldava vara ja digitaalsete finantsinstrumentide hinna vahel. See aga tähendab, et investorid on hakanud bitcoin'e ja teisi krüptovaluutasid nägema kaitstud varana, kuigi varem täitsid seda rolli kuld või riigivõlakirjad.