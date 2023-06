Hiina elektriautode tootja läheb kaasa Tesla hinnasõjaga ning alandab autode hindasid

Taoline hinnaalandus on suures vastusolus ettevõtte tegevjuhi William Li seni aprillis öelduga. Nimelt tõdes Li toona, et ei astu nn hinnasõtta Tesla ja teiste elektriautotootjatega Hiinas. Nii Tesla kui mitmed teised tootjad alandasid aasta algul autode hindu märkimisväärselt.

Hiina autotootja hinnaalandamise uudis tuleb pärast reedest tegevjuhi kommentaari, kus ta tõdes, et ettevõtte on edasi lükanud kapitalikulutusi ning mitmeid uurimis- ja arendusprojekte. Li ütles ka seda, et viivitus on tingitud asjaolust, kus soovitakse tegeleda väiksemate autotarnete mõjuga rahavoogudele.