Investeerimispank näeb USA aktsiatel ees laiapõhjalist tõusu

Nägemuse kohaselt jõuab indeks 2023. aasta lõpuks 4500 punktini, prognoosisid panga strateegid 9. juunil avaldatud kommentaaris. Praeguselt 4298 punkti tasemelt tähendaks see ligi 4,7% tõusu.

Kui seni on S&P 500 indeksi tänavust tõusu vedanud üksikud aktsiad peamiselt tehnoloogiasektorist , siis edasi laieneb tõusvate aktsiate ring ning sellest saab osa suurem hulk väärtpabereid kui seni, eeldavad strateegid. Säärast, üksikute aktsiate veetud indeksitõusu, on alates 1980. aastatest näha olnud üheksal korral ning lõpuks jõudsid ka teised aktsiad enda tõusuga järele, märkisid strateegid.

Alates mullu oktoobris tehtud põhjadest on S&P 500 indeks kerkinud ligi 20% ning jõudnud koos Euroopa Stoxx 600, Saksamaa DAX indeksi ning Lõuna-Korea Kospi indeksiga viiendasse tehnilisse pulliturgu viimase kolme kümnendi jooksul, märgib Bloomberg.

Senine tõus näitab juba laienemise märke, millele viitab see, et alates juuni algusest on laiapõhjalisem Russell 2000 indeks näidanud tugevamat tõusu kui S&P 500.