Mais kasvas märgatavalt huvi kodulaenude vastu

LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul oli maikuus märgata, et laenu taotleti eelmistest kuudest aktiivsemalt – taotluste arv oli 10% kõrgem kui märtsis-aprillis. „Hindame seda tõusu tavapäraseks sesoonsuse ilminguks, kuna on tavapärane, et kevadel huvi kinnisvara ostmise vastu kasvab,“ ütles Vatsel.