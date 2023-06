Luminori internetipank ja äpp olid maas. Pank: vabandame ebamugavuste pärast

Delfi Ärilehele kirjutas Luminori panga pahane klient, et internetipank on taas maas. Raha ei ole võimalik üle kanda ega raha ei saabu teistest pankadest ka Luminori kontole. „Ülekanded ja laekumised on täna kõik kinni!“

Luminori kodulehel on teade: „Hea klient! Anname teada, et hetkel võib esineda tehnilisi tõrkeid internetipanga ja mobiilipangaga. Tegeleme aktiivselt tõrke kõrvaldamisega ja palume vabandust ebamugavuste pärast!“

„Oleme oma digiteenuste arendamisse teinud märkimisväärseid lisainvesteeringuid ning jätkanud viimastel kuudel oma meeskondade tugevdamist. Kuigi sihiks võetud stabiilsuse tasemele jõudmiseks planeeritud tegevused on pikemaajalised ja aeg-ajalt võib esineda lühiajalisi tõrkeid, siis kinnitame, et kliendid on jätkuvalt meie jaoks esmatähtsad ning me näeme seniste edusammude positiivset mõju meie digiteenuste toimimisele.“