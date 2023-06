Läti ettevõte ehitab unikaalseid vesinikul töötavaid mootorpaate ja kutsub uude projekti investeerima igaüht

Läti ettevõte AS Electrify H2 on alustanud vesinikul töötava mootorpaadi väljatöötamist ning kutsub igaühte saama selle ettevõtte kaasomanikuks. See mitmekülgsete kasutusvõimalustega mootorpaat on loodud vastama oodatavale vesinikupaadide nõudlusele kaubanduslikes ja reisijatevedu hõlmavates sektorites kogu Euroopas. Et saada täiendavat kapitali tehnoloogia arendamiseks lähitulevikus, on ettevõtte omanikud otsustanud võimaldada individuaalsetel jaeinvestoritel saada 20% osaluse aktsionäride seas.