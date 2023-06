FOTOD | Jõgeva Terminali teenindusjaam on juba mitmendat päeva suletud

Terminal Oili juhatuse liikme Raido Raudsepa sõnul on bensiinijaam suletud, sest hüdrandi surveproovi ei olnud tehtud. „See sai reedel tehtud. Vallavalitsus peab tegema istungi, et väljastada lõplik tegevusluba ja et me saaksime majandustegevuse registrisse registeeringu,“ ütles Raudsepp.

Ta lisas, et praeguseks on kõik tööd tehtud, päästeametnik on kohal käinud ja kontrolli ära teinud. „Homme hommikuks, kui vallavalitsus taas koguneb, on teenindusjaam avatud,“ lubas Raudsepp.

„Kuna Eesti kütuseturg on ühe turuosalise tekitatud skandaalse pettuse avalikuks tuleku tagajärjel erilise tähelepanu all, siis ei saa ükski suurem turuosaline väiksematki viga teha, kuna tagajärg võib olla teenindusjaama kütuse müügi sulgemine teatud perioodiks,“ sõnas Terminali kommunikatsioonijuht Gerli Pärnpuu.

Ta lisas, et antud juhul oli protseduurilise ebatäpsuse tõttu kannatajaks Terminal Oili Jõgeva uus teenindusjaam. „Julgeme väita, et täna õhtuks on teenindusjaam taaskord avatud ning seejärel ei tohiks müügi jätkamise osas kellelgi pretensioone olla,“ ütles Pärnpuu.