Rootslased näevad, et kinnisvarahinnad võivad uuesti kerkima hakata

Inimeste ootusi kinnisvara­­hindadele väljendav SEB eluasemehinnaindeks kerkis juunis 18 punkti võrra 11 punktini, mis näitab esimest korda viimase aasta jooksul, et elamukinnisvara hindadele oodatakse Rootsis tõusu. Kuu varem oli indeks -7.

„See on signaal, mida tuleks tõsiselt võtta ning mis näitab järjekordselt märke eluasemeturu vastupanuvõimest,“ ütles SEB ökonomist Américo Fernández avalduses. „Kombinatsioon kõige halvema intressitormi möödumisest ja stabiilne tööturg annavad kodumajapidamistele tuult purjedesse, et suhtuda eluasemeturgu positiivsemalt,“ märkis Fernández.

Võrreldes kuu taguse ajaga usub nüüd vähem inimesi, et hinnad langevad edasi (27%, varasemalt 38%) ning suurem hulk usub hindade tõusu (38%, varasemalt 31%).

Alates eelmise aasta alguse tipptasemest on Rootsi kodud kaotanud oma väärtusest keskmiselt ligi 15%. Enamik prognoosijaid usub Bloombergi sõnul endiselt, et hinnad võivad langeda, sest majandus aeglustub ning riigi keskpangal on ees veel üks intressitõste.