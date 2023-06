Päev börsil: turud tõusid keskpankade intressiotsuste ootuses

Coop Pank teenis maikuus 3,3 miljonit eurot puhaskasumit, mis tähendab, et aasta viie esimese kuuga on pank teeninud kokku 16 miljonit eurot puhaskasumit, mida on 138% rohkem kui aasta tagasi samal perioodil. Samuti teatas pank, et kodulaenude nõudlus on taastunud. Loe siit.

„Konkreetselt Coop Panga puhul me näeme, et kui jaanuaris-veebruaris oli kodulaenutaotluste arv madalam kui aasta tagasi ja portfell kasvas 7…6 miljonit eurot kuus, siis maiks on taotluste arv taastunud peaaegu aasta tagusel tasemel ja portfell kasvas kuuga +15 milj euro võrra,“ ütles Delfi Ärilehele Coop Panga finantsjuht Paavo Truu.