Põllumajanduslike põldude ja metsade vahel asuv Bilche-Volytsko-Uherske hoidla suudab ladustada rohkem kui neli korda rohkem maagaasi kui Saksamaa suurim hoidla. Tänu Ukraina aastakümneid kestnud rollile Venemaa energia transiiditeena on see ühendatud bloki võrkudega.

Elutähtsa kütuse ladustamine Ukrainas võib tunduda hullumeelse ideena. Ideel on toetajaid, sest rajatised on piisavalt kaugel rindejoonest, et neid saaks pidada ohutuks ning mõned kauplejad arvavad, et see on riski väärt.