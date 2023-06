Gaas alati põhjas või tuleks ohtu märgates pidurit vajutada – millist investeerimisstiili eelistada?

Juhtimisstiili järgi jaotatakse fondid aktiivseteks ja passiivseteks. Mõlema strateegia puhul on eesmärk raha kasvatada, tehakse globaalseid investeeringuid ning peetakse silmas jätkusuutlikkuse põhimõtteid. Millised on aga põhilised erinevused?

Gaas põhja ja autopiloot sisse

Passiivne stiil tähendab, et pensionivara investeeritakse kõikidesse või enamikku turul olevatesse väärtpaberitesse ning olulisi muudatusi portfelli koosseisus ei tehta. Üksikväärtpaberite asemel kasutatakse sageli indeksfonde, mis sisaldavad väärtpaberiindeksisse kuuluvaid väärtpabereid. Väärtpaberite valikul ei analüüsita ettevõtete majandustulemusi ega tulevikuväljavaateid, vaid valik on mehaaniline sõltuvalt väärtpaberi kuulumisest turuindeksisse.

Üksiku väärtpaberi osakaal passiivses pensionifondis sõltub selle väärtpaberi emitendi turuväärtusest. Nii domineerivad indeksfondides maailma suurima turuväärtusega tehnoloogiahiiglased nagu näiteks Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google) ja Meta (Facebook). Paarkümmend aastat tagasi olid indeksite mõjukaimad liikmed aga sootuks teised – IBM, AT&T, General Electric ja Exxon Mobil. Lihtsustatult võib üldistada, et indeksfondides on esikohal ettevõtted, mis on parajasti „moes“.

Passiivselt juhitud fondis on piltlikult öeldes gaas kogu aeg põhjas, fond on autopiloodil ja piduripedaal puudub. See tähendab, et riske ei vähendata ka erakorraliste turuolukordade puhul.

Vajadusel saab pidurit vajutada

Aktiivselt juhitavas fondis töötavad aga nii gaasi- kui ka piduripedaal – see tähendab, et riski saab nii öelda maha või juurde keerata. Kui autode võrdlusega edasi minna, siis mõnel aktiivselt juhitud fondil on ka turbonupp: küll piiratud määral, aga kasutatakse ka võimendust ning investeeritakse aktsiatesse üle 100%.