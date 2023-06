Statistikaamet: teenuste eksport ja import on väga heas seisus

Statistikaameti analüütik Jane Leppmets tõi välja, et 2023. aasta esimeses kvartalis müüdi teenuseid mitteresidentidele 2,7 miljardi ja osteti neilt 2,1 miljardi euro eest. „Teenuste väliskaubanduse bilanss oli 558 miljoni euroga ülejäägis. See on 125 miljoni euro võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil,“ lisas Leppmets.