LHV Group näitas maikuus tugevat kasvu

LHV Groupi konsolideeritud puhaskasum oli mais 12,1 miljonit eurot (2022. aasta mais 4,7 miljonit). LHV Pank teenis 12,1 miljonit eurot puhaskasumit ning LHV Varahalduse kasum oli 0,2 miljonit eurot. AS LHV Kindlustus näitas 86 000 eurot kahjumit. LHV Ühendkuningriigi tütarettevõtte LHV Bank Limited puhaskasum ulatus 0,3 miljoni euroni.

Panga fookuses on endiselt hoiused, kuna kuu lõpus tõstis LHV Pank klientidele pakutava 12-kuulise tähtajalise hoiuse intressimäära 4 protsendile. Tavaklientide hoiused kasvasid 96 miljoni euro võrra, maksevahendajate hoiused 83 miljoni euro võrra ning hoiuste platvormilt kaasati 68 miljonit eurot hoiuseid. Mais tõstis reitinguagentuur Moody’s LHV Panga hoiuste investeerimisjärgu reitingu väljavaate positiivseks, kinnitades pikaajaliste pangahoiuste reitingu Baa1 tasemel.

LHV Bankile omistas Ühendkuningriigi finantsjärelevalve kuu alguses pangalitsentsi, mis võimaldab alustada hoiuste kaasamist. Muutus ettevõtte nimi ning on alustatud ettevalmistusi äritegevuse üleviimiseks. LHV Banki laenuportfell on hakanud stabiilselt kasvama. Tulud on planeeritust suuremad.