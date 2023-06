VIDEO | Kinnisvaraturu ülevaade: enamik peresid ei saa praegu uusarenduse korterit endale lubada

Eksperdid arutasid järgmiseid teemasid.

Eluasemete taskukohasuse muutused ja korteriturgu mõjutavad trendid. Swedbanki kodulaenu turuülevaade: kuhu ja mida täna ostetakse, kodulaenude nõudlus ja olemasolevate laenude teenindamine. Pilk elamute arendamise ja ärikinnisvara köögipoolele. Kas uusi kodusid ehitatakse rohkem või vähem? Mis on hetkeseis ärikinnisvara sektoris? Kas on põhjust oodata kinnisvara soodusmüüki?

Kinnisvaraturg ei ole taastunud

Swedbanki ökonomisti Marianna Rõbinskaja sõnul on kinnisvaraturul suuresti langenud nõudlus, aga pakkumised on seevastu tõusnud. „Aprillis ja mais turg veidi elavnes, kuid turg ei ole siiski taastunud – pigem on rahulik aeg,“ nentis Rõbinskaja.

Eelmine aasta oli kinnisvaraturul pakkumiste madalseis. „Viimasel kahel aastal erakordselt tugev hinnakasv, kuna netopalk on samuti tõusnud. Uusarenduste puhul peegeldab hind neid kortereid, mis broneeriti poolteist aastat tagasi,“ ütles Rõbinskaja. Arendaja pakub uusarenduste hinnaks 4500 eurot ruutmeetri kohta. Ei ole oodata, et uusarenduste hinnad langevad. Arendajatel on finantsiline seis hea, nõudlus on uusarenduste järele tugevalt kasvanud, seega saavad arendajad küsida korterite eest kõrgemat hinda.

Korterite taskukohasus jätkab langemist

Rõbinskaja sõnul on korterite taskukohasus kõrgete intressimäärade tõttu tugevas languses, kuigi inimeste netopalk on tõusnud. „Korterite hinnad on hakanud palgakasvu tõttu tõusma,“ nentis ta. Tallinna elanike netopalk kasvas esimeses kvartalis koguni 13,6%. Sellest saab ka järeldada, et inflatsioon on taandumas. „Uue kodu soetamine ei vasta enamike perede rahalistele võimalustele,“ ütles Rõbinskaja.