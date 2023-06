Eesti pangaliidu juht maksumuudatusest: see pärsib majanduskasvu

„2018. aastal suurema kärata kehtestatud avansiline tulumaks tähendas sisuliselt reinvesteeritud kasumilt ettevõtte tulumaksu taastamist pankadele. Tegemist on eranditult vaid pankadele kehtiva maksukohustusega. Avansilise tulumaksu määra tõstmine 4% võrra vähendab siinsete pankade konkurentsivõimet, toob kaasa ärimudelite ümbervaatamise ja loomuliku konkurentsi vähenemise turul,“ sõnas Talihärm.

Meie turul on mitmed kasvada soovivad pangad, kelle kasum läheb omavahenditesse, ja nad jaotavad dividende ka kasinamalt, kuid samal ajal peavad nad avansilist tulumaksu ikka maksma, märkis ta.

Eesti atraktiivsus investorite silmis alaneb veelgi

„Meie hinnangul on tegemist majanduskasvu pärssiva otsusega. Kapitali kättesaadavus pankadele halveneb ja selle mõju pikemas perspektiivis on väiksem majanduse rahastamine ja Eesti atraktiivsus investorite silmis alaneb veelgi,“ nentis Talihärm.

Ta lisas, et nii kommertspankade kui Eesti Panga hinnangul oleks otstarbekas nimetatud ettevõtete tulumaksu erandi tühistamine, kuna on mõistetamatu, miks peaks ühte sektorit teistest erinevalt kohtlema, eriti arvestades asjaolu, et selle sektori areng mõjutab kogu majandust ja ühiskonda.