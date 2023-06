Börsile jõudnud Grab2Go aktsia avanes tugevalt punases

Kui aktsiate märkimishind oli 1,21 eurot, siis esimesed tehingud tehti hinnaga 0,69 eurot (-43%). Esimeste minutite jooksul tehti viis tehingut, mille käigus vahetas kätt 1560 aktsiat, kogusummas 1076,4 eurot.

Pärast avaoksjoni turu avanedes langes hind veelgi, kui tehinguid tehti 0,4 eurose hinna juures (-67%). Turusügavust vaadates võib näha, et soov on eelkõige aktsiaid müüa, mitte osta. Esimese veerandtunni järel oli müügis kokku ligi 50 000 aktsiat, hinnavahemikus 0,4-1,2 eurot. Ostuordereid oli sel hetkel vaid neli, soovides soetada kokku 395 aktsiat, hinnavahemikus 0,29-0,35 eurot.

Kella 10.45-ks on aktsia hind siiski tõusnud tagasi 0,59 euro juurde ning on lisandunud juurde ostuordereid. Kokku on ostupoolel orderite maht ca 5000 aktsiat, hinnavahemikus 0,3-0,58 eurot.

Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots sõnas täna, et tal on hea meel tervitada Grab2Go-d turule ning loodab, et nende kasvuplaanid ka viiakse ellu. „Grab2Go on ettevõte, mis ei karda minna vastuvoolu. Nende tiim seadis enam kui aasta tagasi eesmärgi saada avalikuks ettevõtteks ja nüüd on nende aktsiad kaubeldavad Balti First North turul,“ sõnas Ots.

Grab2Go aktsiate esmane avalik pakkumine lõppes 6. juunil, kuid investorid sedapuhku suurt huvi üles ei näidanud. Avalikult pakuti kuni 992 000 aktsiat, kuid pakkumise käigus märkisid 872 investorit kokku 282 991 aktsiat kogusummas 342 419,11 eurot. Pakkumine märgiti seega vaid 28,5% ulatuses täis.

Grab2Go on 2020. aastal asutatud Eesti ettevõte, mis arendab ja toodab iseseisvalt toimiva, mehitamata ja robotiseeritud mugavuspoe ning apteegi tehnoloogiat. Praktikas tähendab see, et klient valib puutetundlikult ekraanilt sobilikud tooted ning robot komplekteerib tellimuse ja väljastab selle kliendile. Teenus toimib ööpäev läbi.