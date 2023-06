Ligi 500 kandideerijat ühele kohale: suviste töökohtade nimel käib kibe konkurents

Populaarseimate hooajaliste ametikohtade nimel on korraga konkureerimas sadu töövõtjaid. Näiteks kõige tahetumale restorani suveabilise tööpakkumisele kandideeris tänavu tervelt 483 töövõtjat, hooajalisest kaupluse klienditeenindaja tööst oli huvitatud 360 ja barista ametikohast 355 töövõtjat.

Palka hoitakse salajas

CVKeskus.ee värbamisosakonna juht Grete Adler selgitas, et hooajatööd otsitakse peamiselt lisatasu teenimise eesmärgil, mistõttu on oluline näidata palka, mida on töötajal võimalik antud töökohal teenida. „Kahjuks umbes pooltel hooajalistel töödel hoiavad tööandjad palgapakkumist saladuses.“