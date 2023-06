Olukord tööstuses teeb murelikuks. Langus on Euroopa suurim, kuid põhi ei ole veel käes

Asi ei ole pea kõiki elualasid raputanud kõrgetes energiahindades. Puitmajade hinnas ei ole energiakulu määrav. Taltsi sõnul on Eesti puitmajatootjad näiteks Rootsi turu kaotanud Rootsi enda ettevõtetele. Kasvanud intressimääradega jahutatud majandus on toonud rasked ajad nii Eesti kui Põhjamaade ehitussektorile ning mahud on palju vähenenud. Järelejäänud mahud on aga Põhjamaade ettevõtted endale saanud. Selle taga on Taltsi sõnul viimaste aegade erakordselt ebasoodne valuutade vahetuskurss. Taltsi ütlusel tegid need rekordeid veel eelmistel nädalatel. „See teeb ekspordi mitukümmend protsenti kallimaks võrreldes sellega, mida kohalikud tootjad saavad koduturgudel pakkuda, kuna arveldavad Põhjamaade valuutades,“ nendib Talts.