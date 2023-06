Börsifirma paneb oma aktsiaid müüki

Minimaalne kogus aktsiate ostmiseks investori kohta on 30 aktsiat ning osta saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Punktidele kuulub kokku 195 000 optsiooniprogrammi tarbeks eraldatud Punktide aktsiat, millest 95 000 on jaotatud optsioonideks.

Aktsiate müügist saadavat tulu plaanitakse kasutada saksakeelse veebilehe nimega Punktid.de avamiseks. Plaanis on teha vajalikud tehnilised ettevalmistused, tõlketööd, klienditeenindus ja lisafunktsioonid, mis on vajalikud Saksa turul tegutsemiseks, sealhulgas erinevate kohalike makseviiside lisamine. Lisaks plaanitakse jätkata arendustegevust, et pakkuda Punktide müügiplatvormi kasutajatele uusi funktsioone ja parendada kasutuskogemust.