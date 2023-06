Hüva nõu: kuidas kasutatud autot ostes mitte petta saada?

Sageli jõuavad Molleri esindustesse kliendid äsja ostetud kasutatud autode muredega ja tõesti – ülevaatusel ilmnevadki tõsised kahjustused. Esineb erinevaid ebameeldivaid üllatusi. Näiteks on defektide varjamiseks peale kandnud paks värvikiht või puuduvad autol olulised lisad, milleks võivad vabalt olla turvapadjad.

Ebaausad müüjad varjavad puudusi üsna hoolikalt ja jätkuvalt tuleb ette seda, et muu hulgas näidatakse väiksemat läbisõitu kui auto tegelikult sõitnud on.

Kasutatud auto ostja ei oska tihti detailidele tähelepanu pöörata, infot on palju, puudub kogemus ning ostutehing võidakse sõlmida kiirustades. Esineb nii mootori, käigukasti kui ka kere kahjustuste varjamist. Sellised puudused kipuvad aga selguma alles autoesinduses tehnilist kontrolli teostades.

Hodomeetri kerimine

Üks levinumaid pettusi kahjustuste varjamise kõrval on hodomeetri näiduga manipuleerimine. Näiteks müügitehingu ajal on näit 230 000 kilomeetrit, kuid tehnilise kontrolli käigus selgub, et tegelikult on läbitud umbes 400 000 km. See tähendab peaaegu kaks korda kõrgemat kulumisastet ja seetõttu ka madalamat väärtust.

Praktika näitab, et pahatahtlikud müüjad muutuvad üha jultunumaks. Läbisõidu muutmine on vaid üks võimalikest riskidest. Esineb ka juhtumeid, kus on müüdud avariijärgselt ebakvaliteetselt taastatud auto. Sõiduk näeb visuaalselt hea välja, kuid alles hiljem selgub, et auto tegelikult ei ole kasutatud õige mudeli varuosasid või on midagi üldse välja jäetud. Näiteks võib see olla õnnetuse käigus kannatada saanud hädapidurdussüsteem, kuna see on kallis ja visuaalselt selle puudust näha pole.

Lisaks võivad olla kahjustatud kandekonstruktsioonid ja avanenud turvapatjade asemele paigaldatakse pardaarvutit petvad andurid, mis oma tegelikku funktsiooni ei täida. Ilma spetsialisti abita selliseid defekte tuvastada enamasti ei suuda kuna nende väljaselgitamine vajab ekspertide diagnostikat. Taoliste puudustega sõidukid kujutavad aga üsna suurt ohtu sõitjate ohutusele.