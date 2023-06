Pasta hind on Itaalias inflatsiooni tõttu viimastel kuudel kahekordistunud. Elanikud plaanivad pastat mitte osta, et valitsus võtaks hinnatõusu osas midagi ette. Rooma linnavalitsuses toimus eelmisel kuul kriisikohtumine, kus otsustati, et linn ei sekku hindade reguleerimisse.