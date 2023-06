Kliimaminister Michal: Eesti on taastuvenergeetikas tegija, kuid loorberitele puhkama jääda ei saa

„Möödunud aastal oli energeetika täis väljakutseid – Venemaa sõda Ukrainas pani ümber mõtestama energeetika toimimise mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas,“ sõnas kliimaminister Kristen Michal. „Lisaks seniste tarnekanalite kiirele ümberkorraldamisele on selge siht muuta kogu valdkond keskkonnasäästlikumaks ja vähendada sõltuvust kolmandatest riikidest.“

„Eesti paistab Euroopa Liidu riikide seas esile, oleme juba praegu taastuvenergia osakaalult neljandal kohal ja soojamajanduses teisel kohal. Valdkonnas tuleb kavakindlalt edasi toimetada, et hoida kokku tarbijate energiakulusid ning vähendada Eesti ettevõtluse keskkonnajalajälge, mis aitab teiste riikidega konkurentsis püsida,“ lisas Michal.

Suur eesmärk 2030. aastaks

Eesti võttis eelmisel aastal eesmärgiks, et 2030. aastaks katame kogu Eesti elektritarbimise taastuvenergiaga. „Seetõttu on prioriteet kiirendada võrguarendusi, saada hoog sisse meretuulikute ja salvestustehnoloogiate arengule ning kiirendada selleks kõigeks vajalikke loamenetlusi,“ lausus Michal.

„Lisaks kõrgetele elektrihindadele on tarbijatele mõju avaldanud ka kaugkütte hinnatõus. Tarbijaid on toetatud kahel kütteperioodil kokku 282 miljoni euroga, et leevendada kiirelt kerkinud energiahindade mõju, kuid vajame jätkusuutlikumaid lahendusi,“ ütles minister.