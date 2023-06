Prismas on öösiti iseteeninduskassad suletud. Kauplus jagab selgitusi

Mitmed Prismad on avatud ööpäev ringi. Prisma kommunikatsiooni- ja vastutustundliku ettevõtluse juhi sõnul sätivad kauplused tavakassade ja iseteeninduskassade lahtiolekut öisel ajal selle järgi, millist abi öised kauplusekülastajad tavaliselt vajavad, et teenindus oleks kiirem.

„Näiteks Sikupilli Prismas oleme praegu rakendanud enamasti sellist töökorraldust, et kella 7.30–24 töötavad nii iseteeninduskassad kui tavakassad ning öisel ajal ainult tavakassad. Praktika on näidanud, et nii on operatiivsem, kuna iseteeninduskassasse siirdudes vajavad kliendid enamikul juhtudel teenindaja abi ning tavakassas sujub teenindus öisel ajal kiiremini,“ ütles Tamberg.