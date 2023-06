Vetsupoti küürimisest pidutsevate klientideni. Mida külaliskorteri äri alustades silmas pidada?

Allaberti sõnul on seda äri ajades oluline distsipliin. Peamiselt mõtleb ta seda, et korterite väljaüürimisest teenitud tulu tuleks kasvueesmärgil jätta esialgu ettevõttesse.

Seejuures rõhutab ta, et kliendi vaatest keskpäraselt kortereid hallates peab arvestama, et ka hiljem ärist saadud tulu ja tagasiside on keskpärane. „Ainuüksi ajapuudus võib selle asjaajamise muuta närvesöövaks hobiks, mis paneb kahtlema kõige selle mõttekuses.“

„Iga lühiajalise üüri äri alustaja peaks esmalt küsima: kas ma päriselt leian aega, et äriga väga heal tasemel tegeleda? Kui aega napib ja suhtumine on umbes selline, et „Ah, küll ma kuidagi teen“, siis parem ära hakka üritamagi,“ annab Liblik nõu neile, kes mõtlevad sellega tegelema hakata.

Ehkki praeguseks Liblik enam enda kinnisvaraettevõttega 1Estate lühiajalise üüri äriga ei tegele, annab ta mitmekülgse kogemuse alusel nõu selle äriga alustajatele. Allaberti ettevõttel Hilltop Apartments on aga pea veerandsada korterit. Kuigi turismisektoris oli raske aeg, siis tänavuses turismihooajas näeb ta lootuskiirt ja arvab, et turistide arv võiks küündida 2019. aasta tasemele.

Ettevõtjad Algis Liblik (39) ja Rene Allabert (34) on puutunud külaliskorterite äriga kokku üksjagu aastaid. Pöördeliste sündmuste keskel on nad ärimeestena rinda pistnud nii järsu broneeringute vähenemise kui ka hüppeliselt suurenenud kommunaalkuludega.

Allabert lõpetas palgatööl käimise alles siis, kui ta oli jõudnud 40 korteri haldamiseni.

Seejuures täiendab Liblik, et üksinda või kahekesi lühiajalist äri ajades jõuab hallata kõige rohkem kolme kuni viit korterit. Ettevõtja sõnul tegid nad äripartneriga alustades kõik asjad algul ise, alates vetsupoti küürimisest kuni parandamisteni. „Meil ei olnud plaanis jääda koristama, aga kasvamise kontekstis oli oluline mõista kõiki etappe ja seda, missugust koristamisstandardit soovime,“ lisab ta.

Muu hulgas nendib ta, et esimese paari korteriga lühiajalise väljaüürimise äri ajamine on eeskätt elustiil. „Tegemist on aktiivse äriga, investeerimisega sel väga pistmist pole,“ märgib Liblik, kelle sõnul on pika- ja lühiajaline väljaüürimine olemuselt tegelikult kaks täiesti erinevat – kui mitte vastandlikku – meetodit.

Suurim müüt on korteris pidutsevad üürnikud

Üks levinumaid lühiajalise üüriäri hirme on pidutsevad või laamendavad üürnikud. Praegu 25 korterit haldava Allaberti sõnul ei pea selline kartus tegelikkuses paika.

Tema kunagiste arvustuste järgi olevat kõikidest tehtud päringutest probleeme esinenud kõigest 0,001% klientidega. Ka Libliku sõnul jääb 5000 broneeringust väga probleemsete klientide arv kusagil 20 inimese kanti.

„Küsimus on eelkõige selles, kuidas ebameeldivaid kliente vältida. Meie puhul on üks toimiv lahendus kindlasti see, et nädalavahetusel me üksikult päevi välja ei üüri ehk korterit on võimalik võtta ainult reedest pühapäevani. Teiseks on meil juristidega välja töötatud kodukord, millega üürnik peab nõustuma. Ja kolmandaks, me ei majuta külalisi, kel vanust alla 25 eluaasta,“ tõdeb Allabert, kes nägi, kuidas koroonaajal muutusid külaliskorterid järsku klubideks ja baarideks.

Liblik seevastu tõdeb, et tema ettevõte ei lasknud üksikuid päevi broneerida isegi nädala sees. „Otsustasime, et minimaalselt anname korteri välja kaheks ööks. Sellega me hoidsime juba eos eemale ühe öö pidutsejad,“ lausub ettevõtja. Ta lisab, et neil olid reeglite rikkumise korral ka päris krõbedad trahvid.

Kallima hinnaga korter tähendab tihti meeldivamat klienti